Психическое здоровье россиян, в том числе переболевших коронавирусом, занимает важное место в национальных проектах. Об этом вице-премьер Татьяна Голикова заявила в приветственном слове к участникам научно-практической конференции «Болезни мозга: трансляционные исследования и клиническая практика». Эксперты рассказали URA.RU, что сохранение психического здоровья россиян положительно сказывается на экономике страны и социальной сфере.
Вице-премьер в приветственном слове на конференции, посвященной 110-летию Научно-практического психоневрологического центра имени З.П.Соловьева, подчеркнула, что специалисты учреждения известны, прежде всего, научными трудами в области кризисных состояний и когнитивных нарушений, и важное практическое значение имеет работа по восстановлению от психоневрологических последствий COVID-19. Все это и многое другое — часть решения одной из наиболее значимой проблемы, которую поставили власти.
«Перед отечественной медициной стоит важнейшая задача — повышение продолжительности жизни к 2030 году не менее чем до 78 лет и до 81 года — к 2036 году. При этом речь идет о качестве жизни, ее наполненности разносторонним общением и интересными событиями. В связи с этим научные исследования и практическая работа по внедрению технологий сбережения психического здоровья становятся значимыми компонентами национальных проектов», — приводит пресс-служба правительства слова Татьяны Голиковой.
Вице-премьер пожелала участникам конференции провести продуктивный обмен мнениями, и, главное, наметить перспективы дальнейших исследований человеческого мозга.
Правительство не зря обращает особое внимание на поддержку здравоохранения и социальную поддержку населения, рассказывает URA.RU доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ Александр Коньков. Любая современная страна заинтересована в том, чтобы люди жили качественно и, главное, долго.
«Когда люди живут полноценной жизнью, то они лучше работают. Соответственно, лучше развивается экономика страны, а социальная сфера нуждается в меньших инвестициях. Люди начинают сами о себе заботиться, и это все взаимосвязано с заботой о государстве. Это, по сути своей, и есть социальная политика, которая включает в себя очень широкий спектр вопросов. И чем лучше она будет выстраиваться, тем более конкурентноспособной на мировой арене окажется Россия», — говорит эксперт.
По мнению Александра Конькова, в достижении целей национальных проектов, связанных с демографией, важно поддерживать людей не только в контексте рождаемости, но и работать со всеми группами населения. Как со здоровыми, находящимися в детородном возрасте людьми, так и с теми, чье раннее старение и уход из жизни можно предотвратить медицинским наблюдением.
Серьезные последствия на большом количестве переболевших людей оставил коронавирус, уточняет директор Института мозга ФГБНУ «Научный центр неврологии» Сергей Иллариошкин. Особенно тех, у кого были осложнения.
«Долговременные последствия коронавируса — это и снижение умственной работоспособности, которая неофициально называется „мозговой туман“. Он характеризуется нарушением физической, умственной работоспособности, снижением памяти, концентрации внимания.
Иногда COVID-19 может способствовать манифестации (проявление выраженных симптомов — прим. ред.) некоторых скрытых заболеваний. Например, болезни Альцгеймера, рассеянного склероза и других аутоиммунных болезней. Под угрозой и обострение нервной системы — у переболевшего это может дойти вплоть до инсульта», — рассказывает Сергей Иллариошкин.
Человеческий мозг, на самом деле, очень чувствителен и высоко специализирован — для его работы требуется большие запасы энергии и кислорода, объяснил эксперт. И неудивительно, что он одним из первых страдает на фоне серьезной системной инфекции, которая сопровождается нарушением дыхания, кислородным голоданием и повышением тромбообразования.
«Но и другие органы тоже могут быть под ударом. Поэтому, очень важно периодически наблюдаться у невролога, если вы перенесли ковид, и не молчать о каких-то проблемах и беспокойствах у врача. Специалист разберется, связано это с перенесенным COVID-19 или нет и окажет всю помощь. Все это делает любой медицинский центр в России», — подытоживает эксперт.
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