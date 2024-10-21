Сергей Шнуров и Ольга Абрамова официально развелись

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Развод Шнурова с Абрамовой пройдет без раздела имущества, пишет Mash
Развод Шнурова с Абрамовой пройдет без раздела имущества, пишет Mash Фото:

Лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров и Ольга Абрамова, которая родилась в Екатеринбурге, официально развелись в мировом суде. Бракоразводный процесс пройдет без раздела имущества.

«Пару официально развели», — пишет telegram-канал Mash. Адвокат музыканта сообщил, что судебный процесс пройдет без рассмотрения вопросов о разделе имущества и опеке над детьми.

Решение вступит в силу через месяц. Оба не присутствовали на заседании. Абрамова подала иск о разводе 16 сентября, пара была в браке с 2018 года, у них двое детей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров и Ольга Абрамова, которая родилась в Екатеринбурге, официально развелись в мировом суде. Бракоразводный процесс пройдет без раздела имущества. «Пару официально развели», — пишет telegram-канал Mash. Адвокат музыканта сообщил, что судебный процесс пройдет без рассмотрения вопросов о разделе имущества и опеке над детьми. Решение вступит в силу через месяц. Оба не присутствовали на заседании. Абрамова подала иск о разводе 16 сентября, пара была в браке с 2018 года, у них двое детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...