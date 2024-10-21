Сергей Шнуров и Ольга Абрамова официально развелись

Развод Шнурова с Абрамовой пройдет без раздела имущества, пишет Mash
Лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров и Ольга Абрамова, которая родилась в Екатеринбурге, официально развелись в мировом суде. Бракоразводный процесс пройдет без раздела имущества.
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«Пару официально развели», — пишет telegram-канал Mash. Адвокат музыканта сообщил, что судебный процесс пройдет без рассмотрения вопросов о разделе имущества и опеке над детьми.
Решение вступит в силу через месяц. Оба не присутствовали на заседании. Абрамова подала иск о разводе 16 сентября, пара была в браке с 2018 года, у них двое детей.
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