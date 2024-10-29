Репчатый лук содержится антиоксиданты, которые способны предотвратить развитие у человека онкологических заболеваний. Об этом сообщила врач-диетолог и нутрициолог Елена Соломатина со ссылкой на исследования южнокорейский ученых.
«Это, в частности, биофлавоноиды. В луке содержатся различные вещества: и сероорганические компоненты, и апигенин, как в меде. Там есть различные аллицины, как в чесноке», — заявила Соломатина. Ее слова приводит Пятый канал.
Тем не менее диетолог уточнила, что лук не является лекарством против уже существующих раковых клеток, но может эффективно снижать риск развития новых злокачественных новообразований. Это делает его ценным продуктом для профилактики онкологических заболеваний.
Ранее иммунолог Владимир Болибок напомнил о ценности чеснока и лука в сезон простуды. По его словам, в них содержатся фитонциды — вещества с антибактериальным действием, помогающие организму защититься от простудных инфекций.
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