Кулачный боец Северин снял на камеру, как утонул в бассейне

Кулачный боец и боксер средней весовой категории Александр Северин, известный под прозвищем «Север», снял на камеру свою клиническую смерть после того, как потерял сознание во время подводного заплыва в бассейне в Самаре. Об этом сообщают журналисты. В конце 50-метрового заплыва у спортсмена резко ухудшилось состояние, и он ушел на дно.
«Кулачный боец средней весовой категории и боксёр Александр Северин по прозвищу „Север“ устроил подводный заплыв протяжённостью в 50 метров в самарском бассейне... В конце заплыва у Севера „погас свет“, из-за чего он камнем пошёл ко дну», — пишет Life.ru.
Северин пролежал на дне бассейна около четырех минут, пока его не заметили спасатели. В результате боксера удалось извлечь из воды в состоянии клинической смерти. В медучреждение боксер был доставлен с диагнозом «утопление в бассейне». В первые сутки после происшествия пациент находился в коме на аппарате искусственной вентиляции легких, так как у него был обнаружен отек легких. Медицинский персонал отметил, что между жизнью и смертью Северин был буквально секунды.
Врачи оценивали шансы на выздоровление мужчины всего в 10%, но спортсмен, привыкший бороться до последнего, успешно пришел в себя. Сейчас он уже вернулся к тренировкам и готов продолжать свою спортивную карьеру, получив разрешение от медиков.
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