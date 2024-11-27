Россия готова провести обмен 630 пленными военнослужащими с Украиной. С таким заявлением выступила представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.
«Мы заинтересованы в конструктивном диалоге, нацелены на скорейшее возвращение пленных домой и готовы уже сейчас провести обмен 630 военнослужащими и одновременно начать организационные мероприятия по подготовке последующих обменов», — сказала Захарова на брифинге. Он транслируется на официальных ресурсах МИД РФ.
В последний раз Москва и Киев обменялись пленными в конце октября. Каждая сторона передала по 30 бойцов в Курской области.
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