Захарова заявила о готовности России обменять 630 пленных

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РФ готова к крупному обмену пленными, сообщила Мария Захарова
РФ готова к крупному обмену пленными, сообщила Мария Захарова Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия готова провести обмен 630 пленными военнослужащими с Украиной. С таким заявлением выступила представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

«Мы заинтересованы в конструктивном диалоге, нацелены на скорейшее возвращение пленных домой и готовы уже сейчас провести обмен 630 военнослужащими и одновременно начать организационные мероприятия по подготовке последующих обменов», — сказала Захарова на брифинге. Он транслируется на официальных ресурсах МИД РФ.

В последний раз Москва и Киев обменялись пленными в конце октября. Каждая сторона передала по 30 бойцов в Курской области.

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Россия готова провести обмен 630 пленными военнослужащими с Украиной. С таким заявлением выступила представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга. «Мы заинтересованы в конструктивном диалоге, нацелены на скорейшее возвращение пленных домой и готовы уже сейчас провести обмен 630 военнослужащими и одновременно начать организационные мероприятия по подготовке последующих обменов», — сказала Захарова на брифинге. Он транслируется на официальных ресурсах МИД РФ. В последний раз Москва и Киев обменялись пленными в конце октября. Каждая сторона передала по 30 бойцов в Курской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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