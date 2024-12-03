В США восхитились российским истребителем

Российский истребитель пятого поколения Су-57 доказал свою эффективность в боевых условиях и не требует сравнения с американскими аналогами F-22 и F-35. К такому выводу пришел американский обозреватель Брэндон Вайхерт.
«Су-57 проявил себя в реальных боевых условиях и показал, что он не требует сравнения с американскими самолетами F-22 или F-35», — отметил Вайхерт. Его слова приводит журнал The National Interest.
Ранее глава компании Александр Михеев сообщил, что Су-57 впервые начнут продавать за рубежом. «Рособоронэкспорт» уже заключил первые контракты. По словам главы «Ростеха» Сергея Чемезова, российский истребитель способен эффективно действовать против современных западных систем ПВО, включая такие комплексы, как Patriot, NASAMS и IRI.
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