Российский истребитель Су-57 начнут продавать за границу

Российские истребители Су-57 пятого поколения впервые начнут продавать за рубежом. «Рособоронэкспорт» уже заключил первые контракты. Об этом сообщил глава компании Александр Михеев.
«Система ВТС должна выводить на рынок новые образцы вооружения и военной техники. Вот Су-57, кстати, у нас уже есть подписанные контракты первые на этот самолет», — заявил Михеев в интервью телеканалу «Россия». Его слова цитирует РБК.
В том числе, интерес российскому истребителю проявили иностранные заказчики. Об этом сообщил заместитель директора ФСВТС России Михаил Бабич. Также он упомянул, что уже идут обсуждения с некоторыми партнерами и возможно сотрудничество с Китаем по этому вопросу.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что получили новую партию Су-57 пятого поколения и многофункциональных истребителей Су-35С поколения 4++ от Объединенной авиастроительной компании (ОАК). Переданные истребители прошли все необходимые этапы подготовки и проверку летчиками Минобороны в различных режимах.
Истребитель Су-57 способен эффективно действовать против современных западных систем ПВО, включая такие комплексы, как Patriot, NASAMS и IRI. Об этом заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Он отметил, что это единственный в своем роде истребитель, доказавший свою эффективность в этих условиях.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.