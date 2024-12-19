«Отошли от края»: Путин заявил, что уберег Россию

Глава РФ Владимир Путин заявил, что Россия отошла от края
новость из сюжетаПрямая линия с Путиным 19 декабря 2024 года
Российский президент Владимир Путин заявил, что не просто уберег Россию, а отвел ее от края пропасти. Об этом глава государства рассказал во время «Прямой линии».
«Я считаю, что я не просто уберег страну, а мы отошли от края пропасти», — отметил Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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