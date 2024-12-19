«Отошли от края»: Путин заявил, что уберег Россию

Путин заявил, что отвел Россию от края пропасти
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Глава РФ Владимир Путин заявил, что Россия отошла от края
Глава РФ Владимир Путин заявил, что Россия отошла от края Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 19 декабря 2024 года

Российский президент Владимир Путин заявил, что не просто уберег Россию, а отвел ее от края пропасти. Об этом глава государства рассказал во время «Прямой линии».

«Я считаю, что я не просто уберег страну, а мы отошли от края пропасти», — отметил Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU.

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Российский президент Владимир Путин заявил, что не просто уберег Россию, а отвел ее от края пропасти. Об этом глава государства рассказал во время «Прямой линии». «Я считаю, что я не просто уберег страну, а мы отошли от края пропасти», — отметил Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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