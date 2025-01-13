Перебежчики в Корее прокомментировали сообщения об участии солдат из КНДР в СВО

Перебежчики в Корее считают подделкой письма об участии КНДР в СВО
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Все письма, которые ВСУ приводят в качестве якобы подтверждения участия солдат КНДР в конфликте, являются подделкой
Все письма, которые ВСУ приводят в качестве якобы подтверждения участия солдат КНДР в конфликте, являются подделкой Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Северокорейские перебежчики опровергли информацию о якобы участии солдат из КНДР в военных действиях на территории Украины. В интервью южнокорейскому телеканалу Channel A они назвали подделкой «свидетельства», представленные украинской стороной. Ранее подобные сообщения уже вызывали сомнения и критику как в России, так и в самой Северной Корее.

«Если взглянуть на содержание, то это, похоже, подделка», — заявил бывший сотрудник министерства государственной безопасности КНДР Ли Чхоль Ын телеканалу. Он прокомментировал опубликованное ранее письмо, которое якобы было изъято у северокорейского солдата силами специальных операций ВСУ.

Перебежчица Чон Ю На , родом из провинции Чагандо, граничащей с Китаем, также заявляла, что в письме, которое позиционируется как якобы северокорейское, применяется непривычный для КНДР порядок слов. Там использованы такие фразы как «уехал из Кореи», тогда как в Северной Корее обычно говорят «оставил Родину» или «покинул лоно Партии». Директор Центра северокорейских исследований в Сеуле Ли Ен Чжон также подверг сомнению правдивость писем соответствующего характера.

В ноябре в интернете стали появляться сообщения о том, что якобы на стороне России против Украины воюют северокорейские солдаты. В Пентагоне по итогу не смогли подтвердить данную информацию. В Кремле назвали эти фейки провокацией со стороны Киева и Вашингтона, причем различные ведомства противоречат друг другу в своих заявлениях.

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Северокорейские перебежчики опровергли информацию о якобы участии солдат из КНДР в военных действиях на территории Украины. В интервью южнокорейскому телеканалу Channel A они назвали подделкой «свидетельства», представленные украинской стороной. Ранее подобные сообщения уже вызывали сомнения и критику как в России, так и в самой Северной Корее. «Если взглянуть на содержание, то это, похоже, подделка», — заявил бывший сотрудник министерства государственной безопасности КНДР Ли Чхоль Ын телеканалу. Он прокомментировал опубликованное ранее письмо, которое якобы было изъято у северокорейского солдата силами специальных операций ВСУ. Перебежчица Чон Ю На , родом из провинции Чагандо, граничащей с Китаем, также заявляла, что в письме, которое позиционируется как якобы северокорейское, применяется непривычный для КНДР порядок слов. Там использованы такие фразы как «уехал из Кореи», тогда как в Северной Корее обычно говорят «оставил Родину» или «покинул лоно Партии». Директор Центра северокорейских исследований в Сеуле Ли Ен Чжон также подверг сомнению правдивость писем соответствующего характера. В ноябре в интернете стали появляться сообщения о том, что якобы на стороне России против Украины воюют северокорейские солдаты. В Пентагоне по итогу не смогли подтвердить данную информацию. В Кремле назвали эти фейки провокацией со стороны Киева и Вашингтона, причем различные ведомства противоречат друг другу в своих заявлениях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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