Правительство поддержало закон об ужесточении наказания для нелегалов

Кабмин поддержал признание незаконного нахождения мигранта отягчающим в КоАП
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Правительство РФ поддерживает законопроект о наказании мигрантов, но с доработкой
Правительство РФ поддерживает законопроект о наказании мигрантов, но с доработкой Фото:

Правительство России поддержало законопроект, который предполагает признание незаконного нахождения мигрантов отягчающим обстоятельством при совершении административных правонарушений. Об этом говорится в отзыве кабмина.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки в соответствии с указанным замечанием до внесения в Госдуму», — передает содержание отзыва РИА Новости. Отмечается, что это изменение будет внесено в статью 4.3 Кодекса об административных правонарушениях.

Депутаты ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким ранее направили этот проект на рассмотрение правительства. Кабмин отметил необходимость доработки законопроекта и учета того, что незаконное пребывание иностранцев уже подразумевает отдельные составы правонарушений.

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Правительство России поддержало законопроект, который предполагает признание незаконного нахождения мигрантов отягчающим обстоятельством при совершении административных правонарушений. Об этом говорится в отзыве кабмина. «Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки в соответствии с указанным замечанием до внесения в Госдуму», — передает содержание отзыва РИА Новости. Отмечается, что это изменение будет внесено в статью 4.3 Кодекса об административных правонарушениях. Депутаты ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким ранее направили этот проект на рассмотрение правительства. Кабмин отметил необходимость доработки законопроекта и учета того, что незаконное пребывание иностранцев уже подразумевает отдельные составы правонарушений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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