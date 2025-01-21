Правительство поддержало закон об ужесточении наказания для нелегалов

Правительство России поддержало законопроект, который предполагает признание незаконного нахождения мигрантов отягчающим обстоятельством при совершении административных правонарушений. Об этом говорится в отзыве кабмина.
«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки в соответствии с указанным замечанием до внесения в Госдуму», — передает содержание отзыва РИА Новости. Отмечается, что это изменение будет внесено в статью 4.3 Кодекса об административных правонарушениях.
Депутаты ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким ранее направили этот проект на рассмотрение правительства. Кабмин отметил необходимость доработки законопроекта и учета того, что незаконное пребывание иностранцев уже подразумевает отдельные составы правонарушений.
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