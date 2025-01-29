Прилепин получил награду от Бастрыкина

Бывший Депутат Государственной думы РФ, писатель Захар Прилепин награжден медалью «Доблесть и отвага» по личному указанию председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Об этом сообщает пресс-служба Прилепина.
«Захар Прилепин удостоен медали „Доблесть и отвага“ личным приказом Бастрыкина», — заявила пресс-служба. Ее сообщение передает ТАСС.
Ранее Прилепин был включен в состав совета по культуре и искусству после его обновления, инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. К новому составу совета также присоединились режиссер Никита Михалков, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и другие, передает ОТР.
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