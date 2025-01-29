Прилепин получил награду от Бастрыкина

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Прилепин был удостоен медали «Доблесть и отвага»
Прилепин был удостоен медали «Доблесть и отвага» Фото:

Бывший Депутат Государственной думы РФ, писатель Захар Прилепин награжден медалью «Доблесть и отвага» по личному указанию председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Об этом сообщает пресс-служба Прилепина.

«Захар Прилепин удостоен медали „Доблесть и отвага“ личным приказом Бастрыкина», — заявила пресс-служба. Ее сообщение передает ТАСС. 

Ранее Прилепин был включен в состав совета по культуре и искусству после его обновления, инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. К новому составу совета также присоединились режиссер Никита Михалков, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и другие, передает ОТР

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Бывший Депутат Государственной думы РФ, писатель Захар Прилепин награжден медалью «Доблесть и отвага» по личному указанию председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Об этом сообщает пресс-служба Прилепина. «Захар Прилепин удостоен медали „Доблесть и отвага“ личным приказом Бастрыкина», — заявила пресс-служба. Ее сообщение передает ТАСС.  Ранее Прилепин был включен в состав совета по культуре и искусству после его обновления, инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. К новому составу совета также присоединились режиссер Никита Михалков, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и другие, передает ОТР. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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