Самолет ВВС США заметили на посадке в Москве

Пассажирский борт ВВС США C-37B VIP совершил посадку в аэропорту Внуково. Об этом сообщает сервис Flightradar24.
«Пассажирский борт ВВС США C-37B VIP совершил посадку в Москве», — говорится в сообщении сервиса. Отмечается, что рейс приземлился в аэропорту Внуково.
Ранее URA.RU сообщало, что россиянин Александр Винник, освобожденный из американской тюрьмы в рамках обмена, прибыл в Москву. Его адвокат Аркадий Бух подтвердил эту информацию. Винник ранее вылетел из Турции. В обмен на Винника, обвиняемого в финансовых преступлениях, был освобожден американец Марк Фогель, осужденный в России. Обмен состоялся 12 февраля.
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