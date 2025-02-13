13 февраля 2025

Самолет ВВС США заметили на посадке в Москве

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Пассажирский борт ВВС США совершил посадку в Москве
Пассажирский борт ВВС США совершил посадку в Москве Фото:

Пассажирский борт ВВС США C-37B VIP совершил посадку в аэропорту Внуково. Об этом сообщает сервис Flightradar24.

«Пассажирский борт ВВС США C-37B VIP совершил посадку в Москве», — говорится в сообщении сервиса. Отмечается, что рейс приземлился в аэропорту Внуково. 

Ранее URA.RU сообщало, что россиянин Александр Винник, освобожденный из американской тюрьмы в рамках обмена, прибыл в Москву. Его адвокат Аркадий Бух подтвердил эту информацию. Винник ранее вылетел из Турции. В обмен на Винника, обвиняемого в финансовых преступлениях, был освобожден американец Марк Фогель, осужденный в России. Обмен состоялся 12 февраля.

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Пассажирский борт ВВС США C-37B VIP совершил посадку в аэропорту Внуково. Об этом сообщает сервис Flightradar24. «Пассажирский борт ВВС США C-37B VIP совершил посадку в Москве», — говорится в сообщении сервиса. Отмечается, что рейс приземлился в аэропорту Внуково.  Ранее URA.RU сообщало, что россиянин Александр Винник, освобожденный из американской тюрьмы в рамках обмена, прибыл в Москву. Его адвокат Аркадий Бух подтвердил эту информацию. Винник ранее вылетел из Турции. В обмен на Винника, обвиняемого в финансовых преступлениях, был освобожден американец Марк Фогель, осужденный в России. Обмен состоялся 12 февраля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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