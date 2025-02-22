Bloomberg: США уговаривают союзников встать на сторону России

США активно уговаривают своих союзников поддержать альтернативный текст резолюции ООН, который призывает к мирному урегулированию конфликта между Украиной и Россией, вместо украинского предложения, осуждающего действия России. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на информированные источники.
«США подталкивают союзников заблокировать украинский текст ООН, осуждающий Россию», — пишет Bloomberg. Вместо этого администрация президента США Дональда Трампа обратилась к всем странам-членам ООН с призывом поддержать американскую инициативу, которая направлена на нахождение решения для установления мира между Украиной и Россией.
Сегодня, 22 февраля, США представили проект резолюции ООН «Путь к миру», который исключает ответственность России за начало конфликта на Украине. Документ призывает к прекращению конфликта и установлению мира, а также к одностороннему выводу войск с территории постсоветской республики. В свою очередь, Россия предложила поправку к документу, которая предполагает определение и устранение основных причин конфликта, передает «Царьград».
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