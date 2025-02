В Британии подсчитали, когда Россия полностью освободит Донбасс

The independent: Россия завершит полное освобождение Донбасса в этом году

По мнению британского издания, Россия освободит Донбасс в 2025 году Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Армия России может освободить весь Донбасс до конца текущего года, если сохранятся нынешние тенденции. Об этом сообщает британское издание The Independent. Эксперты газеты предполагают, что к концу 2025 года Россия сможет полностью очистить этот регион от боевиков ВСУ. «Но все же, при нынешних тенденциях, России потребуется время до конца года, чтобы взять остальную часть восточной провинции Донбасса, без чего окончание войны в любом случае маловероятно», — пишет The Independet. Журналисты издания отмечают, что после трех лет военных действий европейские союзники потеряли первоначальную решимость и амбиции. Сложности для Запада усугубились с приходом к власти президента США Дональда Трампа, который предпочитает мирное разрешение конфликта, считая продолжение боевых действий бессмысленным. В то же время, Киев продолжает усиливать напряжение, отказываясь от переговоров и не стремясь к мирному урегулированию. При данных обстоятельствах, по мнению издания, Украине грозит лишь потеря территорий и ограниченная поддержка от некоторых стран ЕС. Согласно анализу американского журнала The National Interest, украинский конфликт фактически завершен, и результаты этих событий могут быть восприняты многими странами как победа России. В свете уменьшения поддержки Украины со стороны США и потенциального ослабления связей с НАТО, ресурсы для продолжения боевых действий со стороны Киева могут оказаться недостаточными.

