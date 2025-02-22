«Фобос»: жителей России ждут февральские «перевертыши»

В северных регионах России температура воздуха будет превышать показатели на юге страны в последнее воскресенье февраля. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».
«... В Карелию, Мурманскую и Архангельскую область, а также в Коми циклон принесёт мощную порцию атлантического тепла, и там температурный фон окажется на 4–8° выше климатической нормы», — пишет «Фобос». В то же время, холодные воздушные массы из Сибири и Урала продолжат поступать в Крым, Кубань, Ростовскую и Астраханскую области, а также в Ставропольский край. В этих регионах температура воздуха опустится на 4–8 градусов ниже климатической нормы.
С воскресенья по вторник в Петрозаводске, Архангельске и Нарьян-Маре ожидается температура от -1 до +2 градусов, в Мурманске — от +2 до +5 градусов, в Симферополе и Керчи — от -1 до -4 градусов, но к середине недели ожидается потепление. В Ростове-на-Дону и Краснодаре столбики термометров покажут от -2 до -5 градусов, тогда как в Ставрополе даже днем не ожидается повышение температуры выше -6 — -9 градусов. В центральных регионах установится стабильный антициклон, благодаря которому будет преобладать солнечная и безветренная погода. Ночью температура может опуститься до -9 — -14 градусов, днем под воздействием солнечных лучей она поднимется до -3 — +2 градусов, при этом осадки не предвидятся.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что, вопреки низким температурам, глубина снежного покрова в центральной части европейской территории России сокращается на 1-2 сантиметра ежедневно. Причиной этому служит процесс сублимации — превращения снега в водяной пар под воздействием солнечного излучения, минуя жидкую стадию, передает RT.
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