День защитника Отечества и другие праздники 23 февраля 2025: что нельзя делать в этот день

В воскресенье, 23 февраля — особенный день в календаре праздников. В 2025 году на эту дату выпадает сразу несколько значимых событий: День защитника Отечества в России, православные праздники в честь святых Харалампия, Галины и Прохора, народные гуляния Прохора Весновея, а также интересные международные праздники. Какова история и традиции этих праздников, что можно и нельзя делать в этот день согласно народным приметам — подробнее в материале URA.RU.
Православные праздники 23 февраля 2025
День памяти священномученика Харалампия
Священномученик Харалампий, епископ Магнезийский, жил во II веке и пострадал за веру Христову в 202 году, во время гонений при императоре Септимии Севере. Несмотря на преклонный возраст (Харалампию было уже 113 лет), он мужественно перенес жестокие пытки и не отрекся от Христа. Его твердость в вере обратила ко Христу многих язычников, в том числе и дочь императора Галину, которая затем приняла мученическую смерть. Священномученика Харалампия особо почитают как защитника от внезапной смерти.
Память мучениц Еннафы, Валентины и Павлы
Три девы-христианки — Еннафа, Валентина и Павла — пострадали за веру также во II веке, во время гонений императора Максимиана. Они отказались принести жертву языческим богам и были за это подвергнуты пыткам, а затем обезглавлены. Церковь почитает их как образец твердости в вере и мужества.
Прохор Печерский, Лебедник
Преподобный Прохор Печерский, названный Лебедником, жил в XI веке и был монахом Киево-Печерской лавры. Он вел крайне аскетический образ жизни: носил власяницу, ел лишь просфору и немного сырой лебеды, за что и получил свое прозвище. По молитвам Прохора даже в голодные годы эта трава чудесным образом превращалась в сладкий и сытный хлеб, которым преподобный кормил братию и нищих. Также святой Прохор прославился даром чудотворения и прозорливости.
Народный праздник 23 февраля 2025
Прохор Весновей
На Руси считалось, что с Прохорова дня (23 февраля) зима начинает поворачивать на весну, отсюда и название «Весновей». Однако крестьяне знали, что до настоящего тепла еще далеко, и готовились к предстоящим морозам.
В этот день обязательно пекли пирожки с луком и раздавали их нищим за помин души. Луковую шелуху бросали в огороды — считалось, что это поможет вырастить богатый урожай. Интересно, что 23 февраля называли также «Харлампьев день», связывая его с памятью священномученика Харалампия. Этого святого почитали на Руси как покровителя от внезапной и напрасной смерти.
Что можно и что нельзя делать 23 февраля 2025
Согласно народным поверьям, 23 февраля — удачный день для начала любого важного дела. Если вы давно планировали что-то серьезное — смело беритесь за это на Прохора Весновея, и успех вам гарантирован. А вот в лес в этот день ходить не рекомендуется: считалось, что леший может запутать и завести человека в самую глушь. Впрочем, и эту напасть можно обойти — нужно лишь брать с собой ржаной хлеб и крошить его по пути, чтобы найти дорогу обратно.
Народные приметы на 23 февраля 2025
- Если на Прохора оттепель — весна будет ранняя и теплая.
- Много снега в этот день — к богатому урожаю.
- Снег падает крупными хлопьями — к затяжной и холодной весне.
- Яркие звезды на небе в ночь на 23 февраля обещают сухое и жаркое лето.
- Метель и вьюга на Прохора предвещают затяжную и морозную весну.
Российский праздник 23 февраля 2025
День защитника Отечества в России
День защитника Отечества — один из самых значимых праздников в России, отмечаемый 23 февраля. Он посвящен всем военнослужащим и ветеранам армии и флота.
История праздника берет начало 23 февраля 1918 года, когда отряды Красной Армии одержали свои первые победы под Псковом и Нарвой над войсками Германии. Эта дата стала считаться днем рождения Красной Армии. С 1946 года 23 февраля ежегодно отмечался в СССР как всенародный праздник — День Советской Армии и Военно-Морского Флота.
После распада Советского Союза праздник был переименован в День защитника Отечества. А с 2002 года стал нерабочим днем.
В наше время 23 февраля превратился в неофициальный «мужской день», когда принято поздравлять всех мужчин и мальчиков независимо от возраста, профессии и отношения к военной службе. Женщины дарят им подарки, а в организациях устраивают корпоративы в честь сильной половины коллектива.
При этом основные торжества посвящены именно военным: в этот день проходят встречи ветеранов, торжественные мероприятия в воинских частях, возложения венков к Вечному огню и другим памятникам воинской славы. В Москве традиционно проводится торжественная церемония в Кремле с участием президента России и праздничный салют.
Международные праздники 23 февраля 2025
День рождения императора в Японии
23 февраля в Японии — национальный праздник, называемый Днем рождения действующего императора. Сейчас на японском престоле — император Нарухито, взошедший на трон в 2019 году после отречения своего отца Акихито. В День рождения императора по всей стране проходят торжественные мероприятия, а обычные японцы вывешивают национальные флаги.
День независимости в Брунее
В этот день в 1984 году Бруней обрел полную независимость от Великобритании и стал суверенным государством. С тех пор 23 февраля в Брунее — национальный праздник, который отмечают торжественными шествиями, концертами и фейерверками.
День Республики в Гайане
Гайана — небольшое государство на северо-востоке Южной Америки — 23 февраля отмечает День Республики. В этот день в 1970 году страна была провозглашена Кооперативной Республикой в составе Британского Содружества наций. Главные торжества проходят в столице Гайаны Джорджтауне: это военные парады, красочные шествия и народные гуляния.
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