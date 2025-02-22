ВСУ атаковали регионы России, часть аэропортов не работала: карта СВО на 22 февраля

Аэропорты в Казани и Нижнекамске временно приостанавливали прием и отправку воздушных судов, эти процессы возобновили через 2,5 часа. В пресс-службе Росавиации сообщили, что такие меры были приняты для гарантии безопасности полетов. Карта спецоперации и ход боевых действий — в материале URA.RU.
Временные ограничения в аэропортах
Аэропорты Казани и Нижнекамска 22 февраля временно прекращали прием и отправку самолетов из-за угрозы атаки украинских дронов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале. Однако спустя 2,5 часа все операции были возобновлены.
Для иностранных наемников в Николаеве поставляют эскортниц
Согласно данным из пророссийского подполья, Служба безопасности Украины (СБУ) и Главное управление разведки (ГУР), которые ранее обвинялись в организации террористических актов на территории России, теперь занимаются организацией услуг эскорта для иностранных наемников в Николаеве. Цель таких действий — предоставление отдыха для зарубежных кураторов или высокопоставленных оперативников. В рамках операции лица, находящиеся под контролем украинских спецслужб, вербуют эскортниц в Николаеве. После прохождения медосмотра выбранные женщины отправляются в Одессу. Так, за последнюю неделю было отобрано приблизительно 15 девушек.
Донецкое направление
За последние сутки войска Украины осуществили 25 артиллерийских обстрелов на территории ДНР, выпустив в общей сложности 75 боеприпасов. В управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР сообщили, что информация о пострадавших среди гражданского населения не поступала. Однако в результате обстрелов повреждения получили пять жилых зданий, один автомобиль и шесть объектов гражданской инфраструктуры.
Кроме того, в Дзержинске (украинское название — Торецк) начаты работы по обезвреживанию мин. Сенатор от ДНР Александр Волошин сообщил, что оценивать ущерб, нанесенный в результате боевых действий, будут после того, как на территорию смогут попасть гражданские эксперты. Населенный пункт был освобожден 7 февраля.
Часовоярское направление
Армейские подразделения ВС РФ блокируют активные боевые единицы ВСУ в Часовом Яре, ограничивая возможности противника. Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что параллельно проводится операция по очистке тех районов, которые недавно перешли под контроль России. Кроме того, военный эксперт отметил, что украинское командование наращивает свою группировку под городом, чтобы замедлить продвижение российских бойцов.
Курское направление
Военно-воздушные силы России сообщили, что вертолет Ми-35М успешно поразил цели ВС Украины в курском приграничье. По данным Минобороны РФ, были уничтожены как живая сила, так и опорный пункт противника. Информацию об уничтожении цели подтвердил передовой авиационный наводчик.
Харьковское направление
В районе Двуречной Харьковской области российские военные создают огневой котел для украинских войск. По словам Андрея Марочко, командование ВСУ вынуждено было перераспределить часть своих ресурсов с этого участка фронта. Он также указал на то, что из-за отвода украинских подразделений увеличилось расстояние между позициями, что привело к формированию так называемой серой зоны. Несмотря на попытки украинской стороны стабилизировать ситуацию на этом участке, шансов на восстановление прежних позиций у них уже недостаточно, отметил Марочко.
Атаки ВСУ на регионы России
В ночь на 22 февраля в Воронежской и Ростовской областях были сбиты два дрона ВС Украины. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил информацию об атаках. По его словам, в результате произошедшего не было зарегистрировано ни жертв, ни разрушений среди объектов инфраструктуры.
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