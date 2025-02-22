ЕС понес многомиллиардные убытки из-за решения Трампа

Европейский Союз потерял 28 миллиардов евро в результате введения администрацией президента США Дональда Трампа тарифов на сталь и алюминий. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
«Тарифы Дональда Трампа на сталь и алюминий затронут экспорт блока на сумму до 28 миллиардов евро (29,3 миллиардов долларов США), что станет серьезной эскалацией торговой войны президента США», — пишет Bloomberg. Там уточнили, что, новые тарифы на пошлины могут начать действовать с 12 марта текущего года.
По оценкам ЕС, объем товаров, включающий также производные продукты, будет примерно в четыре раза больше по сравнению с предыдущими мерами, когда администрация Трампа наложила ограничения на металлургический сектор блока. Также президент США объявил о введении ответных тарифов, которые будут применяться в отношении стран, чья торговая политика создает препятствия для американской торговли.
В 2018 году США уже вводили пошлины на европейский экспорт стали и алюминия на сумму около семи миллиардов долларов, ссылаясь на проблемы национальной безопасности. В ответ ЕС ввел ответные пошлины на американские товары, включая Harley-Davidson и Levi Strauss. В 2021 году стороны договорились о временном перемирии, но теперь ЕС готов быстро отреагировать на новые тарифы США, возможно, возобновив ранее приостановленные меры. Глава торговли ЕС Марош Шефчович предложил США сделку по снижению пошлин на промышленные товары, включая автомобили, чтобы избежать дальнейшего конфликта.
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