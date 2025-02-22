Силовики провели рейд и вручили получили повестки мигрантам в Татарстане

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Полиция Татарстана провела клубы единоборств на наличие нелегальных мигрантов
Полиция Татарстана провела клубы единоборств на наличие нелегальных мигрантов Фото:

В Татарстане прошли масштабные рейды по клубам спортивных единоборств в Казани, Набережных Челнах и Альметьевске, в ходе которых силовики вручили мигрантам повестки в военкомат. Об этом сообщает издание «БИЗНЕС Online».

«Кроме того, было установлено, что 10 участников этих клубов только недавно получили российское гражданство, но так и не встали на учет в военкомате. Им тут же выписали и вручили повестку туда», — говорится в сообщении.

За один вечер, при активном содействии спецназа, сотрудники полиции провели проверку семидесяти человек. В результате выявлены два иностранца, находившихся на территории России нелегально. В ближайшее время они будут депортированы из страны.

Аналогичные мероприятия прошли в Тюмени в конце января. Тогда силовики также активно проверяли мигрантов призывного возраста, не вставших на воинский учет после получения российского гражданства. В Тюмени за год было доставлено в военкоматы 50 мигрантов, нарушивших условия пребывания, шестеро из них подписали контракт с Минобороны РФ.

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В Татарстане прошли масштабные рейды по клубам спортивных единоборств в Казани, Набережных Челнах и Альметьевске, в ходе которых силовики вручили мигрантам повестки в военкомат. Об этом сообщает издание «БИЗНЕС Online». «Кроме того, было установлено, что 10 участников этих клубов только недавно получили российское гражданство, но так и не встали на учет в военкомате. Им тут же выписали и вручили повестку туда», — говорится в сообщении. За один вечер, при активном содействии спецназа, сотрудники полиции провели проверку семидесяти человек. В результате выявлены два иностранца, находившихся на территории России нелегально. В ближайшее время они будут депортированы из страны. Аналогичные мероприятия прошли в Тюмени в конце января. Тогда силовики также активно проверяли мигрантов призывного возраста, не вставших на воинский учет после получения российского гражданства. В Тюмени за год было доставлено в военкоматы 50 мигрантов, нарушивших условия пребывания, шестеро из них подписали контракт с Минобороны РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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