Силовики провели рейд и вручили получили повестки мигрантам в Татарстане

В Татарстане прошли масштабные рейды по клубам спортивных единоборств в Казани, Набережных Челнах и Альметьевске, в ходе которых силовики вручили мигрантам повестки в военкомат. Об этом сообщает издание «БИЗНЕС Online».
«Кроме того, было установлено, что 10 участников этих клубов только недавно получили российское гражданство, но так и не встали на учет в военкомате. Им тут же выписали и вручили повестку туда», — говорится в сообщении.
За один вечер, при активном содействии спецназа, сотрудники полиции провели проверку семидесяти человек. В результате выявлены два иностранца, находившихся на территории России нелегально. В ближайшее время они будут депортированы из страны.
Аналогичные мероприятия прошли в Тюмени в конце января. Тогда силовики также активно проверяли мигрантов призывного возраста, не вставших на воинский учет после получения российского гражданства. В Тюмени за год было доставлено в военкоматы 50 мигрантов, нарушивших условия пребывания, шестеро из них подписали контракт с Минобороны РФ.
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