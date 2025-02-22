Молодая мать из Башкирии задушила родную дочь из-за плача

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Женщину заключили под стражу до 19 апреля текущего года
Женщину заключили под стражу до 19 апреля текущего года Фото:

Районный суд Благовещенска вынес решение о заключении под стражу 27-летней женщины, обвиняемой в убийстве своей малолетней дочери. Причиной трагедии стал плач ребенка, из-за которого мать задушила девочку руками. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

«Обвиняемая, действуя умышленно, со значительной силой придавила руками дочь, причинив ей телесные повреждения, которая через непродолжительное время скончалась», — передает портал Ufa1.ru сообщение суда. Там уточнили, что намерения совершить убийство возникли у женщины 18 февраля из-за долгого плача своего шестимесячного ребенка. 

Эксперты выявили физические повреждения и у старших детей. Во время судебного заседания подозреваемая вместе со своим адвокатом обратилась с просьбой о домашнем аресте, аргументируя это состоянием послеродовой депрессии. Тем не менее, суд принял решение о заключении женщины под стражу на двухмесячный срок до 19 апреля.

Ранее в Тюменской области вынесли приговор 24-летней женщине, которая подвергала физическому насилию свою двухлетнюю дочь. Суд лишил осужденную материнских прав и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. В данный момент девочка находится на воспитании в приемной семье.

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Районный суд Благовещенска вынес решение о заключении под стражу 27-летней женщины, обвиняемой в убийстве своей малолетней дочери. Причиной трагедии стал плач ребенка, из-за которого мать задушила девочку руками. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.  «Обвиняемая, действуя умышленно, со значительной силой придавила руками дочь, причинив ей телесные повреждения, которая через непродолжительное время скончалась», — передает портал Ufa1.ru сообщение суда. Там уточнили, что намерения совершить убийство возникли у женщины 18 февраля из-за долгого плача своего шестимесячного ребенка.  Эксперты выявили физические повреждения и у старших детей. Во время судебного заседания подозреваемая вместе со своим адвокатом обратилась с просьбой о домашнем аресте, аргументируя это состоянием послеродовой депрессии. Тем не менее, суд принял решение о заключении женщины под стражу на двухмесячный срок до 19 апреля. Ранее в Тюменской области вынесли приговор 24-летней женщине, которая подвергала физическому насилию свою двухлетнюю дочь. Суд лишил осужденную материнских прав и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. В данный момент девочка находится на воспитании в приемной семье.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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