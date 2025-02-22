Премьер-министру Польши Дональду Туску следует соблюдать осторожность в выражениях и воздержаться от высказываний в сторону России. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет после высказываний Туска о том, что Европейскому союзу необходимо активно вмешиваться в украинский кризис и предоставлять финансовую поддержку Киеву.
«Туску следует прикусить язык и примолкнуть, прекратив нагнетать антироссийскую истерию», — передает РИА Новости слова депутата. По словам Шеремета, Россия может воспринять высказывания Туска как прямую угрозу в свой адрес.
Ранее Туск выступил с заявлением о необходимости продолжения финансовой поддержки Украины со стороны стран Европы. Он предложил использовать для этой цели замороженные российские активы. Кроме того, Туск призвал к усилению воздушной обороны и защиты границ стран Балтии и Европейского Союза, находящихся в непосредственной близости от России, передает RT.
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