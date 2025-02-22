В Госдуме призвали польского премьера «прикусить язык» после слов о России

Депутат ГД Шеремет призвал Туска прекратить антироссийские высказывания
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Шеремет отметил, что Россия может расценить слова Туска как угрозу
Шеремет отметил, что Россия может расценить слова Туска как угрозу Фото:

Премьер-министру Польши Дональду Туску следует соблюдать осторожность в выражениях и воздержаться от высказываний в сторону России. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет после высказываний Туска о том, что Европейскому союзу необходимо активно вмешиваться в украинский кризис и предоставлять финансовую поддержку Киеву.

«Туску следует прикусить язык и примолкнуть, прекратив нагнетать антироссийскую истерию», — передает РИА Новости слова депутата. По словам Шеремета, Россия может воспринять высказывания Туска как прямую угрозу в свой адрес.

Ранее Туск выступил с заявлением о необходимости продолжения финансовой поддержки Украины со стороны стран Европы. Он предложил использовать для этой цели замороженные российские активы. Кроме того, Туск призвал к усилению воздушной обороны и защиты границ стран Балтии и Европейского Союза, находящихся в непосредственной близости от России, передает RT.

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Премьер-министру Польши Дональду Туску следует соблюдать осторожность в выражениях и воздержаться от высказываний в сторону России. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет после высказываний Туска о том, что Европейскому союзу необходимо активно вмешиваться в украинский кризис и предоставлять финансовую поддержку Киеву. «Туску следует прикусить язык и примолкнуть, прекратив нагнетать антироссийскую истерию», — передает РИА Новости слова депутата. По словам Шеремета, Россия может воспринять высказывания Туска как прямую угрозу в свой адрес. Ранее Туск выступил с заявлением о необходимости продолжения финансовой поддержки Украины со стороны стран Европы. Он предложил использовать для этой цели замороженные российские активы. Кроме того, Туск призвал к усилению воздушной обороны и защиты границ стран Балтии и Европейского Союза, находящихся в непосредственной близости от России, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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