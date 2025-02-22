Один из освобожденных израильских заложников поцеловал боевика ХАМАС в голову, когда происходил обмен в секторе Газа. Всего в рамках обмена на родину должны вернуться шестеро израильтян и 602 палестинских заключенных.
«Пятеро из шести израильских пленников были освобождены в Нусейрате и Рафахе в секторе Газа, а третья передача состоится в городе Газа без церемонии в обмен на 602 палестинца, содержащихся в израильских тюрьмах», — передает Aljazeera. Первыми вернулись на родину Таль Шохам, похищенный во время атаки радикального палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года, и Авера Менгисту, находившийся в Газе с 2014 года. Также домой вернулись Элия Коэн, Омер Шем Тов и Омер Венкерт.
Режим прекращения огня, который начался 19 января, будет действовать не менее 42 дней. В течение этого периода в Израиль должны вернуться 33 заложника, а в Палестину около 1000 заключенных.
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