Певцов и Захарова возвращаются в театр «Ленком»

В «Ленком» вернулись актеры Дмитрий Певцов и Александра Захарова. Об этом рассказал худрук театра Владимир Панков.
«Дмитрий Анатольевич [Певцов] возвращается в театр», — передает слова Панкова агентство городских новостей «Москва». Он добавил, что Певцов вновь сыграет в спектакле «Юнона и Авось». Захарова, по словам Панкова, вернется в постановку «Вишневый сад».
Панков отметил, что его беседы с вернувшимися актерами были теплыми и искренними. Он также подчеркнул важность создания спокойной атмосферы в театре, сохранение его традиции и развитие в дальнейшем.
Александру Захарову в январе уволили из театра «Ленком», где она проработала 42 года. Ведущая актриса, дочь знаменитого режиссера и основателя театра Марка Захарова, высказала свои опасения о глубоком кризисе в театре. Это произошло на фоне увольнения Дмитрия Певцова 14 января, который также оставлял труппу после 33 лет работы. Захарова выразила разочарование в связи с уходом Певцова, отметив его профессионализм и вклад в театр. Она критически отзывалась о тренде увольнения известных актеров.
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