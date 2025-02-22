Зеленский согласился сесть за стол мирных переговоров при одном условии

Лидер Украины Владимир Зеленский выразил готовность возобновить мирные переговоры по урегулированию конфликта только с участием Европы. Об этом он заявил после его разговора с новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
«У меня был продуктивный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Европа должна сесть за стол переговоров, чтобы положить конец военному конфликту и обеспечить надежные гарантии безопасности», — заявил Зеленский в соцсети Х. Он также подчеркнул, что безопасность Украины тесно связана с безопасностью всей Европы.
В дополнение к теме переговоров, Зеленский отметил активное военное и политическое сотрудничество с Великобританией. В ходе беседы лидеры двух стран скоординировали свои действия и обязательства на предстоящую неделю, которая будет особенно напряженной. Зеленский также выразил благодарность Великобритании и ее народу за неизменную поддержку Украины в текущих условиях.
Во время Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля Зеленский уже выражал готовность к переговорам с президентом России Владимиром Путиным только после консультаций с США и союзниками. Он также заявил, что не примет ни одного решения по урегулированию конфликта, если оно будет принято без участия Киева, передает «Царьград».
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