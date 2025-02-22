Мошенники придумали новую схему на фоне слухов о возвращении Visa и Mastercard

Роскачество предупреждает о новой схеме мошенничества, связанной с рассылкой фейковых СМС о якобы восстановлении полного функционала карт Visa и Mastercard на фоне слухов об их возвращении в Россию. По данным ведомства, таким способом мошенники стремятся получить личные данные пользователей.
«Владельцы карт Visa и Mastercard начали получать СМС-сообщения якобы от Сбербанка о возобновлении полного функционала их карт, включая трансграничные платежи. В сообщениях предлагается пройти ограниченную по времени „валидацию“», — говорится в сообщении Роскачества. Его приводит ТАСС.
Эксперты уточняют, что ссылка в сообщении ведет на фальшивую страницу, которая может использоваться для кражи данных или распространения вредоносных программ. По словам руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергея Кузьменко, подобные сообщения являются частью фишинговой атаки. «Никакие официальные организации, включая Сбербанк или другие банки, не будут рассылать СМС с просьбой перейти по ссылке для 'валидации' карт или установки какого-либо программного обеспечения», — добавил он. Эксперты призывают быть особенно бдительными и не переходить по подозрительным ссылкам из сообщений неизвестного происхождения.
Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил о возможном возвращении в Россию Visa и Mastercard в ближайшее время, передает RT. Однако глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что ни одна их платежных систем не подавала обращение в Банк России. По ее словам, говорить об их возвращении пока преждевременно, передает 360.ru.
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