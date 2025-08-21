Неизвестный попытался спалить мечеть в Благовещенске

Неизвестный, вечером 21 августа поджег мечеть на улице Советской в Благовещенске (Амурская область). Об этом сообщают журналисты. По словам очевидцев, молодой человек бросил неустановленный предмет возле входа в религиозное здание, после чего начался пожар.
«В Благовещенске произошел пожар в мечети — предположительно, речь идет о поджоге. <...> Очевидцы рассказали, что в мечеть на Советской улице [вечером] забежал неизвестный молодой человек, который бросил некий предмет, который вызвал пожар. После этого на место вызвали спасателей, в данный момент огонь ликвидирован», — передают авторы telegram-канала «Осторожно, новости». Официально о происшествии местные власти не информировали.
Как уточняет telegram-канал Baza, пожар охватил площадь порядка 10 квадратных метров. В результате возгорания сгорели ковер и личные вещи, находившиеся у входа в мечеть. О пострадавших не сообщается.
