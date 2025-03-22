Садальский: перед смертью Лариса Голубкина весила 30 килограммов

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Голубкина весила всего 30 килограммов
Голубкина весила всего 30 килограммов Фото:

Перед смертью актриса Лариса Голубкина весила всего 30 килограммов. Об этом рассказал актер Станислав Садальский.

«Лариса умерла. Бедная, воистину, отмучилась. Весила уже 30 кг, счет шел на часы», — написал Садальский в своем блоге на платформе «Живой Журнал». Он выразил соболезнования.

22 марта скончалась Лариса Голубкина, известная по фильмам «Гусарская баллада» и «Освобождение». Ее сердце остановилось после долгой борьбы с онкологией. Подробнее о ее биографии и отношениях с мужем Андреем Мироновым можно узнать в материале URA.RU.

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Перед смертью актриса Лариса Голубкина весила всего 30 килограммов. Об этом рассказал актер Станислав Садальский. «Лариса умерла. Бедная, воистину, отмучилась. Весила уже 30 кг, счет шел на часы», — написал Садальский в своем блоге на платформе «Живой Журнал». Он выразил соболезнования. 22 марта скончалась Лариса Голубкина, известная по фильмам «Гусарская баллада» и «Освобождение». Ее сердце остановилось после долгой борьбы с онкологией. Подробнее о ее биографии и отношениях с мужем Андреем Мироновым можно узнать в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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