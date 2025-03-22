Садальский: перед смертью Лариса Голубкина весила 30 килограммов

Перед смертью актриса Лариса Голубкина весила всего 30 килограммов. Об этом рассказал актер Станислав Садальский.
«Лариса умерла. Бедная, воистину, отмучилась. Весила уже 30 кг, счет шел на часы», — написал Садальский в своем блоге на платформе «Живой Журнал». Он выразил соболезнования.
22 марта скончалась Лариса Голубкина, известная по фильмам «Гусарская баллада» и «Освобождение». Ее сердце остановилось после долгой борьбы с онкологией. Подробнее о ее биографии и отношениях с мужем Андреем Мироновым можно узнать в материале URA.RU.
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