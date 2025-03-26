Мишустин: в России построили и отремонтировали 25 тысяч километров дорог

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Мишустин заявил, что поставленные президентом задач по строительству и ремонту дорог выполняются
Мишустин заявил, что поставленные президентом задач по строительству и ремонту дорог выполняются Фото:
новость из сюжета
Отчет Мишустина в Госдуме

В 2024 году в России было построено и отремонтировано около 25 тысяч километров дорог. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«За 2024 год построено и отремонтировано около 25 тысяч километров по всей стране. Поставленные президентом задачи — выполняются», — подчеркнул Мишустин во время ежегодного отчета правительства. Трансляцию собрания ведет телеканал «Россия 24».

Премьер отметил, что к концу 2024 года более половины региональных автодорог соответствовали современным стандартам, при этом около 75% опорных и свыше 85% дорог в крупных городах и их пригородах также были приведены в соответствие с требованиями. По словам главы правительства, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», а также благодаря реализации отдельных программ, было заложено около миллиарда квадратных метров нового дорожного покрытия.

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В 2024 году в России было построено и отремонтировано около 25 тысяч километров дорог. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «За 2024 год построено и отремонтировано около 25 тысяч километров по всей стране. Поставленные президентом задачи — выполняются», — подчеркнул Мишустин во время ежегодного отчета правительства. Трансляцию собрания ведет телеканал «Россия 24». Премьер отметил, что к концу 2024 года более половины региональных автодорог соответствовали современным стандартам, при этом около 75% опорных и свыше 85% дорог в крупных городах и их пригородах также были приведены в соответствие с требованиями. По словам главы правительства, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», а также благодаря реализации отдельных программ, было заложено около миллиарда квадратных метров нового дорожного покрытия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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