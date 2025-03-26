В Следственном комитете России раскрыли новые данные по убийству ВСУ мирных жителей в Курской области в период с августа по сентябрь 2024 года: погибло не менее двух человек при вторжении противника в село Казачья Локня. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
«В августе-сентябре 2024 года в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области военнослужащие ВФУ, незаконно вторгшиеся на территорию Российской Федерации, совершили убийство не менее двух мирных жителей, укрывавшихся в жилых домах», — заявила Петренко. Ее слова передает telegram-канал Следкома.
Также были выявлены случаи мародерства в нескольких населенных пунктах региона. Согласно данным СК РФ, военные Украины проводили обстрелы из минометов по улицам населенных пунктов Заолешенка, Казачья Локня и слобода Замостье. В дополнение к этому, они размещали военную технику в районах частного жилья и умышленно поджигали дома местных жителей.
В связи с этим Главное военное следственное управление СК России инициировало уголовное дело по фактам совершения террористических актов и мародерства. В рамках расследования планируется установить всех участников данных преступлений и привлечь их к ответственности.
Жители села Казачья Локня со слезами на глазах встретили российских военнослужащих после того, как территория была освобождена от подразделений ВС Украины. Один из местных жителей Александр Султанов поделился своими впечатлениями, отметив, что население села, столкнувшееся с трудностями оккупации, долгое время ожидало возвращения мира и стабильности, молясь о помощи. Он выразил благодарность за успешные операции ВС РФ в Курской области.
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