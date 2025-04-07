В Приднестровье приостановлены поставки газа

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Вопрос с поставками голубого топлива может решиться в ближайшее время
Вопрос с поставками голубого топлива может решиться в ближайшее время Фото:
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Газовый кризис в Европе

Поставки природного газа в Приднестровье приостановлены на несколько дней. Виной тому — технические причины. О том, что проблема вскоре может решиться, сообщил первый заместитель председателя правительства, министр экономического развития непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Сергей Оболоник.

«В минувшую субботу поставка природного газа в Приднестровье была приостановлена. Перерыв, обусловленный техническими аспектами, продлится до 8-9 апреля», — сказал Оболоник в ходе селекторного совещания. Его слова передает РИА Новости. 

Также он отметил, что централизованную подачу отопления удастся наладить в ближайшие день-два. По его словам, отопительный сезон будет продлен по республике до 13 апреля.

В начале 2025 года поставки газа в Приднестровье были прекращены в связи с тем, что Украина решила не продлевать договор с Россией на транзит данного энергоносителя. В ответ на это Молдавия начала закупать газ из стран Европы, что привело к значительному увеличению цен на него в регионе. Это обстоятельство поставило жителей Приднестровья в условия полной газовой блокады. Позже глава ПМР Вадим Красносельский сообщил, что в Приднестровье начались поставки газа, закупленного благодаря кредитной поддержке России.

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Поставки природного газа в Приднестровье приостановлены на несколько дней. Виной тому — технические причины. О том, что проблема вскоре может решиться, сообщил первый заместитель председателя правительства, министр экономического развития непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Сергей Оболоник. «В минувшую субботу поставка природного газа в Приднестровье была приостановлена. Перерыв, обусловленный техническими аспектами, продлится до 8-9 апреля», — сказал Оболоник в ходе селекторного совещания. Его слова передает РИА Новости.  Также он отметил, что централизованную подачу отопления удастся наладить в ближайшие день-два. По его словам, отопительный сезон будет продлен по республике до 13 апреля. В начале 2025 года поставки газа в Приднестровье были прекращены в связи с тем, что Украина решила не продлевать договор с Россией на транзит данного энергоносителя. В ответ на это Молдавия начала закупать газ из стран Европы, что привело к значительному увеличению цен на него в регионе. Это обстоятельство поставило жителей Приднестровья в условия полной газовой блокады. Позже глава ПМР Вадим Красносельский сообщил, что в Приднестровье начались поставки газа, закупленного благодаря кредитной поддержке России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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