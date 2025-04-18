Правительство утвердило индекс роста зарплаты для ряда категорий россиян

Правительство утвердило индекс роста среднемесячной зарплаты в РФ для членов летных экипажей гражданских самолетов и работников некоторых отраслей угольной промышленности. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовых актов.
«Утвердить индекс роста среднемесячной заработной платы в РФ за 2024 год в размере 1,183» — говорится в документе. Ранее в правительстве РФ заявили, что повышение пенсий россиян будет зависеть от роста зарплат. С 2026 года страховые пенсии будут индексировать в два этапа — с 1 февраля на уровень инфляции, а с 1 апреля — в зависимости от доходов Социального фонда.
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