Правительство утвердило индекс роста зарплаты для ряда категорий россиян

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Повышение зарплат коснется гражданских летчиков
Повышение зарплат коснется гражданских летчиков Фото:

 Правительство утвердило индекс роста среднемесячной зарплаты в РФ для членов летных экипажей гражданских самолетов и работников некоторых отраслей угольной промышленности. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовых актов.

«Утвердить индекс роста среднемесячной заработной платы в РФ за 2024 год в размере 1,183» — говорится в документе.  Ранее в правительстве РФ заявили, что повышение пенсий россиян будет зависеть от роста зарплат. С 2026 года страховые пенсии будут индексировать в два этапа — с 1 февраля на уровень инфляции, а с 1 апреля — в зависимости от доходов Социального фонда.

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 Правительство утвердило индекс роста среднемесячной зарплаты в РФ для членов летных экипажей гражданских самолетов и работников некоторых отраслей угольной промышленности. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовых актов. «Утвердить индекс роста среднемесячной заработной платы в РФ за 2024 год в размере 1,183» — говорится в документе.  Ранее в правительстве РФ заявили, что повышение пенсий россиян будет зависеть от роста зарплат. С 2026 года страховые пенсии будут индексировать в два этапа — с 1 февраля на уровень инфляции, а с 1 апреля — в зависимости от доходов Социального фонда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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