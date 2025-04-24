В Киргизии задержали российского журналиста Regnum по подозрению в наемничестве

В Киргизии сотрудники спецслужб совместно с сотрудницей «Русского дома» Натальей Секериной задержали обозревателя информационного агентства Regnum, эксперта по Африке и Центральной Азии Виктора Васильева. Об этом сообщила главный редактор издания Марина Ахмедова.
«С ней (с Секериной — прим. URA.RU) был задержан сотрудник пресс-службы мэрии Оша Сергей Лапушкин и еще пара человек... И теперь картина для меня прояснилась — в отместку за баню были задержаны не просто какие-то русские, попавшие в случайную выборку, а конкретно те, на которых у власти Киргизии был зуб», — написала Ахмедова в своем telegram-канале. По словам главреда, вместе с Васильевым были задержаны сотрудник пресс-службы мэрии города Оша Сергей Лапушкин, Секерина, а также еще один россиянин.
Ранее сотрудница «Русского дома» в городе Ош Наталья Секерина была задержана представителями спецслужб Кыргызстана по подозрению в причастности к вербовке наемников. На период следствия женщина будет находиться под стражей до 17 июня. Ее задержание связано с расследованием уголовного дела, возбужденного по статье, предусматривающей ответственность за вербовку, финансирование и подготовку наемников для участия в вооруженных конфликтах.
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