ВСУ атаковали Порт Оля в Астраханской области
Над Астраханской областью была пресечена атака ВСУ. Все вражеские беспилотники были уничтожены российской ПВО. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. Как отметил глава области, главной целью украинского нападения стал Порт Оля.
