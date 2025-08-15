Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что глава Белого дома Дональд Трамп сможет уговорить российского лидера Владимира Путина на трехстороннюю встречу. Он сообщил, что Украина «надеется на Америку». Об этом Зеленский написал в соцсетях.
«Главное, чтобы эта встреча открыла возможность реального пути к честному миру и содержательному разговору лидеров в трехстороннем формате: Украина, Соединенные Штаты, российская сторона. Время заканчивать конфликт. <...> Надеемся на Америку», — сообщил Зеленский в своем telegram-канале.
Ранее стало известно, что Зеленский не был приглашен на встречу российского президента Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа, потому что он нелегитимен и не отражает настроений украинского народа. Об этом заявил посол России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Дипломат подчеркнул, что президент Украины прямо выражает отказ от выполнения достигнутых соглашений, что, по его словам, исключает возможность нахождения политического урегулирования. По оценке Мирошника, участие Зеленского в переговорном процессе не имеет смысла, поскольку он не проявляет готовности идти на компромиссы без внешнего давления.
Встреча Путина и Трампа начнется в 22:00-22:30 по московскому времени (11:00-11:30 по местному времени) на военной базе JBER. Лидеры обсудят ряд международных и региональных тем, отношения России и США, а также урегулирование украинского конфликта.
