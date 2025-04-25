Трудовым мигрантам создадут условия для работы дома

Россия сократит приток мигрантов из Средней Азии экономическими проектами в регионе. Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с таджикистанским коллегой Кохиром Расулзода 25 апреля обсудил строительство промышленного кластера, медцентра и театра в Таджикистане. Как объяснили эксперты URA.RU, российские инвестиции не только создадут рабочие места в республике, но и значительно повысят ее имидж в регионе.
«Таджикистан — важнейший союзник и стратегический партнер России в Центральной Азии. Наши отношения строятся на исторической дружбе и взаимном уважении наших братских народов», — заявил Мишустин.
Он напомнил, что в марте, когда лидера Таджикистана Эмомали Рахмона в Кремле принимал президент РФ Владимир Путин, были достигнуты договоренности о дальнейшем развитии российско-таджикистанского сотрудничества. «Задача наших правительств — четко исполнить договоренности и решения, принятые на высшем уровне», — подчеркнул Мишустин.
Премьер Расулзода, в свою очередь, отметил, что у России и Таджикистана хорошие перспективы развития промышленного, гуманитарного и культурного сотрудничества. В частности, страны планируют построить в Душанбе индустриальный парк, центр ядерной медицины и театр имени Маяковского.
Россия наращивает инвестиции в Таджикистан, чтобы создать там больше рабочих мест и устранить ряд стратегических проблем, объяснила URA.RU завсектором Центра постсоветских исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Елена Кузьмина. «Россия участвует в разных проектах в Таджикистане: в экономических, медицинских, энергетических — решается сразу многого вопросов. Для нашего бизнеса это большие возможности. Новые проекты позволяют создавать новые рабочие места в республике, и люди могут делать выбор — оставаться работать дома, в Таджикистане, или ехать на заработки в Россию, — объяснила Кузьмина. — Так власти решают несколько задач. Во-первых, устраняется проблема массового притока мигрантов в Россию. Во-вторых, это стабилизирует ситуацию в самой республике: чем больше работы, чем больше возможности получать стабильный доход, тем лучше социально-экономическая ситуация в Таджикистане».
Эксперты также отмечают, что помощь России в социально-экономическом развитии Таджикистана улучшает имидж РФ. По мнению завлабораторией экономики народонаселения и демографии МГУ им. Ломоносова Ольги Чудиновских, такие проекты позволяют укреплять отношения, популяризировать в Таджикистане русский язык и культуру, в целом, играют на повышение престижа России.
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