Трамп готовится ко встрече с Зеленским

Белый дом: Трамп готовится ко встрече с Зеленским
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп проведет встречу с Зеленским в рамках Генассамблеи ООН
Трамп проведет встречу с Зеленским в рамках Генассамблеи ООН Фото:

Президент США Дональд Трамп во вторник, 23 сентября, проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«Президент также проведет двусторонние встречи с Генеральным секретарем ООН и лидерами Украины, Аргентины и Европейского союза, позже в этот же день президент также проведет многостороннюю встречу с Катаром», — заявила Левитт на брифинге. Кроме того у Трампа ожидаются переговоры с представителями Саудовской Аравии, Индонезии, Пакистана, Египта, Объединенных Арабских Эмиратов и Иордании.

Ранее представители Белого дома отмечали, что Трамп намерен использовать площадку ООН для укрепления международных союзов и продвижения позиций США по важнейшим вопросам повестки дня. Также RT сообщал что в Генассамблее впервые с 1967 года примет участие президент Сирии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп во вторник, 23 сентября, проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. «Президент также проведет двусторонние встречи с Генеральным секретарем ООН и лидерами Украины, Аргентины и Европейского союза, позже в этот же день президент также проведет многостороннюю встречу с Катаром», — заявила Левитт на брифинге. Кроме того у Трампа ожидаются переговоры с представителями Саудовской Аравии, Индонезии, Пакистана, Египта, Объединенных Арабских Эмиратов и Иордании. Ранее представители Белого дома отмечали, что Трамп намерен использовать площадку ООН для укрепления международных союзов и продвижения позиций США по важнейшим вопросам повестки дня. Также RT сообщал что в Генассамблее впервые с 1967 года примет участие президент Сирии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...