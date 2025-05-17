AT: США собираются отправить на Украину неожиданную помощь

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США намерена провести аудит помощи для Украины
США намерена провести аудит помощи для Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США могут направить представителей департамента государственной эффективности (DOGE) на Украину для проведения аудита предоставленной финансовой помощи. Об этом сообщает издание American Thinker. В публикации отмечается, что DOGE может сыграть ключевую роль в обеспечении прозрачности расходования средств, выделяемых Вашингтоном Киеву.

«Я думаю, учитывая их превосходную репутацию, мы должны передать эту работу DOGE. DOGE-Ukraine, возможно, сможет вернуть миллиарды», — говорится в материале American Thinker. Автор текста задается вопросом, как США вернуть деньги, израсходованные на помощь Украине. Он высказал инициативу приостановить заключение новых контрактов до проведения всесторонней оценки потребностей.

Департамент государственной эффективности США (DOGE) был учрежден по указу президента Дональда Трампа с целью «сокращения нецелевых расходов и проведения реформы федеральных ведомств». Как отмечал министр финансов США Скотт Бессент, объем федеральных расходов правительства достиг рекордных значений для мирного времени, при этом дефицит бюджета составляет 6,8-7% валового внутреннего продукта.

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США могут направить представителей департамента государственной эффективности (DOGE) на Украину для проведения аудита предоставленной финансовой помощи. Об этом сообщает издание American Thinker. В публикации отмечается, что DOGE может сыграть ключевую роль в обеспечении прозрачности расходования средств, выделяемых Вашингтоном Киеву. «Я думаю, учитывая их превосходную репутацию, мы должны передать эту работу DOGE. DOGE-Ukraine, возможно, сможет вернуть миллиарды», — говорится в материале American Thinker. Автор текста задается вопросом, как США вернуть деньги, израсходованные на помощь Украине. Он высказал инициативу приостановить заключение новых контрактов до проведения всесторонней оценки потребностей. Департамент государственной эффективности США (DOGE) был учрежден по указу президента Дональда Трампа с целью «сокращения нецелевых расходов и проведения реформы федеральных ведомств». Как отмечал министр финансов США Скотт Бессент, объем федеральных расходов правительства достиг рекордных значений для мирного времени, при этом дефицит бюджета составляет 6,8-7% валового внутреннего продукта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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