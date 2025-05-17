Психотерапевт раскрыла, кто сильнее всего пострадает от магнитных бурь

В период магнитных бурь, которые ожидаются 17 и 18 мая, наиболее сильно пострадают люди с уязвимой нервной системой, а также страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом сообщила психотерапевт Наталья Наумова специалист.
«Прежде всего подвержены влиянию магнитных бурь люди с уязвимой нервной системой — это люди с психическими расстройствами, пожилые, маленькие дети, а также дети с особенностями развития и различными патологиями, включая синдром дефицита внимания», — пояснила Наумова. Ее слова предает aif.ru.
Кроме того, Наумова отметила, что негативное воздействие могут ощутить мнительные и тревожные личности, особенно те, кто заранее ожидает ухудшения самочувствия. «Есть группа людей, которые просто ждут, что, если другим становится плохо, то и им обязательно станет плохо. Такие внушаемые и тревожные личности могут испытывать напряжение, даже если реальных физиологических причин для этого нет», — добавила специалист.
В группу риска также попадают люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и вегетососудистой дистонией. У них может наблюдаться колебание артериального давления и общее недомогание.
Она добавила, что степень реакции на геомагнитные возмущения индивидуальна: давление может как подняться, так и снизиться в зависимости от состояния здоровья человека. «Круг людей, чувствительных к таким явлениям, достаточно широк», — уточнила Наумова.
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