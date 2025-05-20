ЕС открыто признал финансирование СМИ-иноагента на 5,5 млн евро

Европейский союз выделит экстренное финансирование в размере 5,5 млн евро для поддержки «Радио Свобода»* (признана Минюстом РФ иноагентом и нежелательной организацией). Такую сумму согласовали министры иностранных дел стран блока. Об этом сообщают западные СМИ.
«Министры иностранных дел блока согласовали контракт на сумму 5,5 млн евро (6,2 млн долларов США) для поддержки жизненно важной работы радио „Свободная Европа“. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас надеется, что 27 стран-членов Евросоюза предоставят больше средств для помощи радиостанции в долгосрочной перспективе», — уточнило агентство Associated Press.
Также издание отметило, что деньги предназначены для того, чтобы радиостанция могла продолжить свою работу в условиях финансовых трудностей. Главная цель такого решения — помочь работать радиостанции «в тех странах, которые очень сильно зависят от новостей, поступающих извне».
Как сообщало URA.RU, правительство США прекратило трансляцию программ «Радио Свобода» на территорию России через один из спутников. Контракты на трансляцию также были расторгнуты.
Ранее президент США Дональд Трамп распорядился ликвидировать Агентство Штатов по глобальным медиа (USAGM), которое контролировало, в том числе радиостанцию «Радио Свобода». СМИ приостановило свою деятельность, а сотрудники были отправлены в отпуск.
*Радио Свободы — признана Минюстом РФ иноагентом и нежелательной организацией
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