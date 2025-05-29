Теплоход «Михаил Булгаков» с отравившимися туристами прибыл в Москву

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Ротавирусная инфекция могла стать причиной заболевания пассажиров на круизном теплоходе (архивное фото)
Ротавирусная инфекция могла стать причиной заболевания пассажиров на круизном теплоходе (архивное фото) Фото:

Теплоход «Михаил Булгаков», на борту которого произошло массовое отравление туристов, сегодня утром причалил к берегам Москвы. По информации корреспондента, людей с корабля выпускают организованно и постепенно, в присутствии надзорных органов.

«Мы и так обосрались все, вы еще держите нас тут», — заявил один из пассажиров, сообщает Shot. Сейчас на месте происходящего работают медики и специалисты, которые проверяют документы у всех пассажиров и осматривают их на предмет симптомов отравления.

По словам туристов, условия на борту оставляли желать лучшего. Многие жалуются на душные каюты и отсутствие нормального питания более суток. Также многие путешественники выразили недовольство из-за возможного опоздания на свои рейсы домой. 

На теплоходе «Михаил Булгаков», следовавшем по маршруту из Санкт-Петербурга в Москву, зафиксирована серьезная вспышка заболевания среди пассажиров и членов экипажа. Как сообщает источник, условия на борту ухудшились, а у одного из пассажиров обнаружены признаки сильного обезвоживания и пониженный уровень кислорода в крови. 

Управление Роспотребнадзора по Ярославской области уже отреагировало на ситуацию. В ведомстве сообщили, что приступили к проведению санитарно-эпидемиологического расследования по факту случаев острой кишечной инфекции (ОКИ) у пассажиров.

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Теплоход «Михаил Булгаков», на борту которого произошло массовое отравление туристов, сегодня утром причалил к берегам Москвы. По информации корреспондента, людей с корабля выпускают организованно и постепенно, в присутствии надзорных органов. «Мы и так обосрались все, вы еще держите нас тут», — заявил один из пассажиров, сообщает Shot. Сейчас на месте происходящего работают медики и специалисты, которые проверяют документы у всех пассажиров и осматривают их на предмет симптомов отравления. По словам туристов, условия на борту оставляли желать лучшего. Многие жалуются на душные каюты и отсутствие нормального питания более суток. Также многие путешественники выразили недовольство из-за возможного опоздания на свои рейсы домой.  На теплоходе «Михаил Булгаков», следовавшем по маршруту из Санкт-Петербурга в Москву, зафиксирована серьезная вспышка заболевания среди пассажиров и членов экипажа. Как сообщает источник, условия на борту ухудшились, а у одного из пассажиров обнаружены признаки сильного обезвоживания и пониженный уровень кислорода в крови.  Управление Роспотребнадзора по Ярославской области уже отреагировало на ситуацию. В ведомстве сообщили, что приступили к проведению санитарно-эпидемиологического расследования по факту случаев острой кишечной инфекции (ОКИ) у пассажиров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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