В Кремле рассказали, чем закончился второй раунд переговоров по Украине

Песков: в ходе переговоров РФ и Украины достигнуты «определенные договоренности»
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков отметил сложность вопроса урегулирования конфликта
Песков отметил сложность вопроса урегулирования конфликта Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

В ходе второго раунда переговоров России и Украины в Стамбуле достигнуты «определенные договоренности», которые будут реализованы. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Достигнуты определенные договоренности, они важны. Эти договоренности будут реализоваться», — заявил Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос об итогах второго раунда переговоров. Он подчеркнул, что вопрос урегулирования является крайне сложным и включает множество нюансов. По словам Пескова, ожидать быстрых и значительных прорывов в ближайшее время не следует.

Второй раунд переговоров между Россией и Украиной прошел 2 июня и длился почти два часа. В ходе встречи российская сторона представила меморандум о прекращении огня. 

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В ходе второго раунда переговоров России и Украины в Стамбуле достигнуты «определенные договоренности», которые будут реализованы. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Достигнуты определенные договоренности, они важны. Эти договоренности будут реализоваться», — заявил Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос об итогах второго раунда переговоров. Он подчеркнул, что вопрос урегулирования является крайне сложным и включает множество нюансов. По словам Пескова, ожидать быстрых и значительных прорывов в ближайшее время не следует. Второй раунд переговоров между Россией и Украиной прошел 2 июня и длился почти два часа. В ходе встречи российская сторона представила меморандум о прекращении огня. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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