В Кремле рассказали, чем закончился второй раунд переговоров по Украине

В ходе второго раунда переговоров России и Украины в Стамбуле достигнуты «определенные договоренности», которые будут реализованы. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Достигнуты определенные договоренности, они важны. Эти договоренности будут реализоваться», — заявил Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос об итогах второго раунда переговоров. Он подчеркнул, что вопрос урегулирования является крайне сложным и включает множество нюансов. По словам Пескова, ожидать быстрых и значительных прорывов в ближайшее время не следует.
Второй раунд переговоров между Россией и Украиной прошел 2 июня и длился почти два часа. В ходе встречи российская сторона представила меморандум о прекращении огня.
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