В свете сообщений в СМИ о возможной поддержке США украинских вооруженных сил, России необходимо укрепить свои системы противовоздушной обороны. С таким предложением выступил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
«Мы должны усиливать средства противовоздушной обороны», — передает слова Швыткина «Лента.ру». Он добавил, что данную задачу уже обозначил верховный главнокомандующий Владимир Путин в контексте возможных поставок ракет Tomahawk Киеву.
Поводом для такого заявления послужила публикация в газете Financial Times, где со ссылкой на анонимные источники утверждалось, что американская сторона на протяжении нескольких месяцев предоставляет ВСУ разведданные для нанесения ударов по российским энергообъектам. Депутат подчеркнул актуальность укрепления противовоздушной обороны в свете этой информации.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Душанбе действительно указывал на усиление ПВО как на меру противодействия потенциальным поставкам высокоточного ракетного оружия Украине. Таким образом, высказывание парламентария развивает эту официальную позицию в ответ на сообщения зарубежных СМИ.
