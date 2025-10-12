Умер выдающийся ученый-ядерщик Юрий Бармаков

На 94-м году жизни скончался Юрий Бармаков — первый заместитель научного руководителя Всероссийского научно-исследовательского института автоматики имени Н. Л. Духова (ВНИИА, Москва, входит в госкорпорацию «Росатом»), выдающийся разработчик ядерных боеприпасов. О его смерти сообщили в пресс-службе института.
«Всероссийский НИИ автоматики имени Н. Л. Духова понес невосполнимую утрату — на 94-м году жизни скончался первый заместитель научного руководителя института, Герой Труда России, заслуженный деятель науки Российской Федерации, лауреат Ленинской премии и Государственной премии СССР Юрий Николаевич Бармаков», — говорится в официальном сообщении пресс-службы института. О месте и дате прощания не сообщается.
Юрий Бармаков стоял у истоков разработки и совершенствования российских ядерных боеприпасов, занимал ключевые должности во ВНИИА на протяжении нескольких десятилетий. Он являлся крупнейшим ученым в области систем автоматики и микроэлектроники. Бармаков работал во ВНИИА с 1955 года, сразу после окончания университета, в 1975 году получил степень доктора технических наук. В 2016 году стал профессором НИЯУ МИФИ, а с 2018 являлся исполняющим обязанности директора Института физико-технических интеллектуальных систем НИЯУ МИФИ.
