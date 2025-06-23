ЦАХАЛ атакует «правительственные цели» в центре Тегерана

Израильские ВВС наносят удары по правительственным объектам в центре Тегерана. Об этом сообщил министр обороны Израиля Исраэль Кац.
«Армия обороны Израиля сейчас атакует с беспрецедентной мощью цели (иранского — ред.) режима и правительственные репрессивные органы в самом сердце Тегеран», — заявил Кац. Его слова приводит пресс-служба Минобороны Израиля. Он также пообещал жесткий ответ руководству Ирана за каждый ракетный обстрел израильской территории.
Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной. В ночь на 22 июня в конфликт вступили США. Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что иранские ядерные объекты понесли «колоссальный ущерб» в результате атаки американских истребителей, которые, по его словам, провели «сильные и точные» удары. Он также похвалил войска за «отличные навыки». По данным МАГАТЭ, для атаки использовались проникающие боеприпасы, чтобы разрушить подземные заводы Ирана по обогащению урана. Трамп назвал операцию «выдающимся успехом», утверждая, что она лишила Иран ядерного оружия, хотя страна неоднократно отрицала его наличие, передает ОТР.
Ранее Трамп также допустил возможность смены власти в Иране. По его мнению, действующие власти не могут обеспечить величие ближневосточной страны. В ответ на американские удары иранские военные заявили о намерении перекрыть Ормузский пролив в ближайшие часы, передает деловое издание «Взгляд».
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