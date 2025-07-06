06 июля 2025

Ученые рассказали, в чем опасность жарких летних ночей для пожилых мужчин

В жаркие ночи у пожилых мужчин повышается риск смерти от инфаркта или инсульта
© Служба новостей «URA.RU»
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Ученые выяснили, что в жаркие ночи у пожилых мужчин повышен риск смерти от инфаркта или инсульта
Ученые выяснили, что в жаркие ночи у пожилых мужчин повышен риск смерти от инфаркта или инсульта Фото:

Жаркие летние ночи в июне и июле увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний у пожилых мужчин в возрасте от 60 до 64 лет. Такая погода повышает риск смерти от инфаркта и инсульта. Это следует из данных исследователей из Торонтского университета в Канаде.

«Расчеты показали, что каждое повышение ночной температуры на 1 градус Цельсия связано с ростом риска смерти от сердечно-сосудистого приступа на 3,1%, но исключительно среди мужчин в возрастной группе от 60 до 64 лет», — говорится в материале Здоровье Mail.ru.

Исследователи провели анализ статистики смертности от сердечно-сосудистых заболеваний среди мужчин и женщин в возрастных группах 60–64 и 65–69 лет, проживающих на территории Англии и Уэльса, за период с 2001 по 2015 год. В рамках работы рассматривались только летальные случаи, произошедшие в летние месяцы — июне и июле. Примечательно, что связь между повышенной ночной температурой и увеличением риска инфаркта или инсульта не была выявлена у мужчин пожилого возраста, а также у женщин независимо от их возраста.

Схожие выводы были сделаны и в ходе анализа данных по жителям одного из округов штата Вашингтон в США. В этом случае увеличение ночной температуры воздуха на один градус Цельсия приводило к росту вероятности развития инфаркта или инсульта у мужчин в возрасте от 60 до 64 лет на 4,8%.

Ранее в Сургуте за первый месяц лета почти 1000 человек обратились в кардиологический диспансер, причем рост обращений совпал с периодами, когда температура превышала +25 градусов. Медики отмечали, что в жару чаще обостряются сердечно-сосудистые заболевания, особенно у пожилых людей, а с начала июня 87 пациентов были госпитализированы с инфарктом миокарда.

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Жаркие летние ночи в июне и июле увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний у пожилых мужчин в возрасте от 60 до 64 лет. Такая погода повышает риск смерти от инфаркта и инсульта. Это следует из данных исследователей из Торонтского университета в Канаде. «Расчеты показали, что каждое повышение ночной температуры на 1 градус Цельсия связано с ростом риска смерти от сердечно-сосудистого приступа на 3,1%, но исключительно среди мужчин в возрастной группе от 60 до 64 лет», — говорится в материале Здоровье Mail.ru. Исследователи провели анализ статистики смертности от сердечно-сосудистых заболеваний среди мужчин и женщин в возрастных группах 60–64 и 65–69 лет, проживающих на территории Англии и Уэльса, за период с 2001 по 2015 год. В рамках работы рассматривались только летальные случаи, произошедшие в летние месяцы — июне и июле. Примечательно, что связь между повышенной ночной температурой и увеличением риска инфаркта или инсульта не была выявлена у мужчин пожилого возраста, а также у женщин независимо от их возраста. Схожие выводы были сделаны и в ходе анализа данных по жителям одного из округов штата Вашингтон в США. В этом случае увеличение ночной температуры воздуха на один градус Цельсия приводило к росту вероятности развития инфаркта или инсульта у мужчин в возрасте от 60 до 64 лет на 4,8%. Ранее в Сургуте за первый месяц лета почти 1000 человек обратились в кардиологический диспансер, причем рост обращений совпал с периодами, когда температура превышала +25 градусов. Медики отмечали, что в жару чаще обостряются сердечно-сосудистые заболевания, особенно у пожилых людей, а с начала июня 87 пациентов были госпитализированы с инфарктом миокарда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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