Сийярто: атомная энергия станет платформой для сотрудничества Востока и Запада
Венгрия может стать стимулом для восстановления сотрудничества Востока и Запада, заявил Сийярто
Венгрия может стать стимулом для восстановления сотрудничества Востока и Запада, заявил Сийярто

Атомная энергетика способна стать платформой для возобновления взаимодействия между странами Востока и Запада. Таким мнением поделился министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Мы, венгры, можем служить хорошим примером или, по крайней мере, стимулом для того, чтобы атомная энергетика действительно могла стать той платформой, на основе которой восстановление цивилизованного сотрудничества по направлению Восток — Запад определенно возможно», — заявил Сийярто на 69-й очередной сессии Генеральной конференции МАГАТЭ.

По словам министра, в данный момент «Росатом» строит два новых крупных энергоблока в Венгрии. Тем временем немецкие и французские субподрядчики вносят значительный вклад.

Проект строительства новых энергоблоков на АЭС «Пакш-2» реализуется с 2017 года при участии «Росатома» и европейских компаний, несмотря на юридические споры и санкции. В июне 2025 года Суд ЕС отменил одобрение Еврокомиссии на финансирование стройки, однако венгерские власти заявили, что нарушений законодательства не выявлено и работы продолжаются по графику. Реализация проекта должна существенно увеличить долю атомной энергетики в Венгрии.

