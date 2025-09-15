В Одессе охранник бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен в перечень экстремистов и террористов в РФ) стал виновником серьезной аварии. Он проигнорировал правила дорожного движения и пытался скрыть следы происшествия.
«Начальник охраны экс-президента Украины Петра Порошенко спровоцировал серьёзное ДТП в Одессе», — пишет Life. ДТП произошло 13 сентября, на перекрестке улиц Еврейской и Караванаской в центре Одессы. По словам очевидцев, черный внедорожник JAC, за рулем которого находился начальник охраны Порошенко, на большой скорости проехал на красный сигнал светофора. В результате он совершил лобовое столкновение с автомобилем Renault, которым управляла местная жительница.
Сразу после аварии охранник экс-президента попытался скрыть свою причастность к происшествию. Он демонтировал государственные номера с обоих автомобилей. Кроме того, мужчина пытался оказать давление на пострадавшую, предлагая ей «урегулировать вопрос» без привлечения полиции. Когда женщина отказалась идти на компромисс и настаивала на вызове правоохранителей, представитель Порошенко перешел к прямым угрозам. Сам Петр Порошенко не принес извинений пострадавшей и не предложил компенсацию за причиненный ущерб.
*Петр Порошенко внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
