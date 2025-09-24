Россиян защитили от ненужных цифровых подписок

В России приняли закон, направленный на защиту прав пользователей цифровых подписок. Документ призван решить одну из наиболее острых проблем в этой сфере — автоматическое списание средств и сложность отказа от подписки. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Закон, защищающий права пользователей цифровых подписок, принят», — написал Володин в своем telegram-канале. Тема защиты пользователей цифровых подписок обсуждалась ранее. Россияне все чаще сталкивались с ситуациями, когда средства за продление цифровой подписки списывались с банковских карт автоматически, без дополнительного уведомления пользователя.
Согласно принятому закону, сервисы, предоставляющие цифровые подписки, теперь обязаны принять от пользователя отказ на использование ранее предоставленных реквизитов банковского счета. Причем сделать это можно не только в бумажной, но и в электронной форме.
