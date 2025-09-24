Гуцан принес присягу на посту генпрокурора РФ

Гуцан поклялся свято соблюдать Конституцию и законы РФ на посту генпрокурора страны
Гуцан поклялся свято соблюдать Конституцию и законы РФ на посту генпрокурора страны

Александр Гуцан принес присягу на посту генерального прокурора РФ на заседании Совета Федерации. Об этом сообщили СМИ.

«Клянусь при осуществлении полномочий генерального прокурора РФ свято соблюдать Конституцию РФ и законы РФ, защищать права и свободу человека и гражданина, охраняемые законом интересы общества и государства», — заявил Александр Гуцан на заседании Совфеда, его слова передает РИА Новости.

Церемония состоялась после подписания президентом РФ Владимиром Путиным указа о назначении Гуцана на должность главы надзорного ведомства. На этом посту он сменил Игоря Краснова, возглавлявшего Генпрокуратуру с 2020 по 2025 год. До этого Гуцан с 2007 по 2018 год занимал должность заместителя генерального прокурора при Юрии Чайке, а с 2018 года был полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе.

