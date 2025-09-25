В Тбилиси вооруженный мужчина удерживал заложника в Holiday Inn

В Тбилиси вооруженный мужчина удерживал заложника в отеле Holiday Inn, сообщило Министерство внутренних дел Грузии. Инцидент произошел утром 25 сентября: в экстренные службы поступил сигнал о выстреле из гостиничного номера.
«Получив сообщение, сотрудники МВД незамедлительно отреагировали, и на место происшествия оперативно прибыли соответствующие подразделения, в том числе сотрудники патрульной полиции, криминальной полиции и отдела специального назначения», — говорится в заявлении министерства. В ведомстве подчеркнули, что мужчина находился в закрытом номере и угрожал убийством сотрудникам гостиницы.
Подозреваемого мужчину задержали на месте преступления. По данным МВД, угрозу удалось нейтрализовать без пострадавших среди персонала и постояльцев.
